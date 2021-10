Visa : premier ?

(Boursier.com) — Visa , le géant des cartes de crédit, a dépassé les attentes de marché pour le quatrième trimestre fiscal et renforcé son dividende. Le groupe a bénéficié de la reprise des activités de voyages et du 'boom' des dépenses en ligne. Le bénéfice net par action a été de 1,65$ sur ce quatrième trimestre fiscal clos fin septembre, contre 1,54$ de consensus. Le volume total des paiements a grimpé de 17% à dollar constant, en glissement annuel, tandis que le nombre de transactions s'est apprécié de 21% à 45,3 milliards. La croissance des revenus au premier trimestre 2022 est attendue entre 16 et 19%. Les revenus du trimestre clos ont été de 6,6 milliards, contre 5,1 milliards un an avant.