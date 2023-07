Visa maintient le cap au troisième trimestre

(Boursier.com) — Visa a publié hier soir pour son troisième trimestre fiscal, clos fin juin 2023, un bénéfice ajusté par action de 2,16$, en augmentation 7% en glissement annuel et supérieur au consensus, qui se situait à 2,12$. La croissance des bénéfices ressort toutefois inférieure à la tendance historique pour le groupe californien de San Francisco. Visa prévoit pour l'année des résultats en ligne avec les anticipations de Wall Street. Le groupe se montre assez prudent, alors que la progression des transactions internationales sur le trimestre clos, de 14%, est ressortie moins élevée que prévu. Le bénéfice net trimestriel a représenté 4,2 milliards de dollars, contre 3,4 milliards un an avant. Les volumes de paiements ont augmenté de 9% en glissement annuel. Les revenus ont totalisé 8,1 milliards de dollars, en croissance de 12% et au-dessus des prévisions de brokers.