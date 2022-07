Visa maintient le cap

(Boursier.com) — Visa a dépassé les attentes pour le trimestre clos hier soir à Wall Street. En outre, le management ne voit pas de preuve pour l'heure d'un ralentissement des dépenses. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,98$, à comparer à un consensus de 1,74$ et à un niveau de 1,49$ sur la période correspondante, l'an dernier. Les revenus trimestriels se sont établis à 7,28 milliards de dollars, sur cette période close en juin, dépassant de 3% le consensus des analystes. Un an plus tôt, à la même période, les revenus étaient situés à 6,13 milliards de dollars seulement.