Visa : hausse des bénéfices trimestriels

(Boursier.com) — Visa dévoile des résultats en hausse sur son deuxième trimestre fiscal, alors que la société continue de bénéficier de l'augmentation mondiale de l'utilisation des cartes de crédit et de débit. Le géant du traitement des paiements a ainsi dégagé sur les trois mois clos fin mars un bénéfice de 4,38 milliards de dollars, soit 2,09 dollars par action sur une base ajustée, contre un profit de 3,84 Mds$, ou 1,79$ par action un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bpa ajusté de 1,99$. La société a traité 50,1 milliards de dollars de transactions sur son réseau de paiement sur le trimestre, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 11% à 8 Mds$, soit la plus faible croissance en huit trimestres.

"Les paiements des consommateurs restent une énorme opportunité pour Visa", a déclaré le directeur général Ryan McInerney. "Il y a une très longue piste de croissance dans ce secteur". Les volumes de paiement pour les trois mois clos en mars ont augmenté de 10%, tandis que le volume transfrontalier hors Europe, une mesure des revenus de Visa provenant des transactions internationales, a bondi de 32%.