Visa étend son programme 'Fintech Fast Track' en Europe pour accélérer les nouveaux usages de paiement

Visa étend son programme 'Fintech Fast Track' en Europe pour accélérer les nouveaux usages de paiement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La manière dont les Européens paient et se font payer a rapidement évolué dernièrement : les consommateurs et les commerçants adoptent de plus en plus les méthodes de paiements sans contact, mobiles et en ligne pour leurs achats quotidiens. En parallèle de la digitalisation du commerce et des outils de gestion des finances, les Fintech jouent un rôle crucial dans le développement de nouveaux usages de paiement sécurisés pour les consommateurs et les commerçants.

Afin d'accentuer son soutien à l'écosystème Fintech, Visa annonce deux nouveautés dans le cadre de son programme Fintech Fast Track :

1. Une boîte à outils "Fast Track Partner Toolkit" pour aider les Fintech à accélérer leur croissance et à mieux répondre aux attentes de leurs clients.

2. Un programme de certification baptisé "Visa Ready for Fintech Enablers", qui facilite le rapprochement de Fintech et de partenaires certifiés en matière d'émission digitale de cartes et d'autres services clés.

De plus en plus de Fintech de premier plan du monde entier choisissent de collaborer avec Visa autour de différents services clés (portefeuilles numériques, banque digitale, "Achetez maintenant, payez plus tard", paiements B2B, transferts internationaux, règlements de factures, infrastructures de paiement et paiements entre particuliers).

Parmi les Fintech qui ont récemment bénéficié de ce programme figurent notamment Bankable (Royaume-Uni), Conotoxia (Pologne), Enfuce (Finlande), ininal (Turquie), Modulr (Royaume-Uni), PayPal (États-Unis), Railsbank (Royaume-Uni) et Vivid Money (Allemagne).

Grâce à l'expansion du programme leader Fast Track de Visa, les Fintech disposent des outils nécessaires pour devenir leaders sur leurs marchés. La participation au programme a progressé de +360% par rapport à l'année dernière, et Visa accompagne désormais plusieurs centaines de Fintech qui s'engagent activement au sein de ce programme...