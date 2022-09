Visa et Finastra lancent une offre de Banking a service globale intégrant Visa Direct

(Boursier.com) — Finastra et Visa annoncent aujourd'hui leur collaboration autour d'une offre de Banking as a Service (BaaS), à travers le développement de nouvelles fonctionnalités pour les solutions Payments Hub et l'intégration de Visa Direct - qui permet d'effectuer des paiements en temps réel avec des cartes éligibles.

Cette nouveauté permettra aux banques clientes de Finastra du monde entier, d'accéder à des capacités de paiements transfrontaliers pour les entreprises de toutes tailles ainsi que les particuliers, et ce, dans de nombreuses devises et pays.

"Ce partenariat permettra aux banques d'offrir davantage de choix à leurs clients dans l'acheminement des paiements transfrontaliers, en particulier celles qui intégrent des produits Visa", déclare Barry Rodrigues, Executive Vice President Payments Business Unit chez Finastra. "Nous sommes ravis de co-développer avec Visa une solution avantageuse pour les banques qui cherchent à accroître la satisfaction et la fidélité globale de leurs clients grâce à une option de paiement numérique rapide, transparente et rentable."

Alors que la concurrence s'intensifie sur le marché des paiements transfrontaliers, notamment avec l'émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles règlementations, déployer une solution sur mesure dans un environnement aussi complexe peut être à la fois coûteux et chronophage pour les banques. La capacité de traitement prêt à l'emploi offerte par les solutions Payments Hub de Finastra et activée par Visa Direct - disponible on-premises ou dans le cloud en tant que SaaS (software as a service) -permettra aux banques de contourner ces complexités grâce à une intégration au réseau Visa via la plateforme de développement ouverte FusionFabric.cloud de Finastra. Elles seront ainsi en mesure d'offrir à leurs clients des paiements à moindre coût, plus rapides et plus transparents.