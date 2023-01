Visa dépasse les attentes, malgré le ralentissement observé

(Boursier.com) — Visa a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,18$, contre 1,81$ un an avant et environ 2$ de consensus. Les revenus sont ressortis à 7,94 milliards de dollars, supérieurs de 3% au consensus, alors qu'ils se situaient à 7,06 milliards un an plus tôt. Le géant des technologies de paiement a déclaré que les volumes transfrontaliers totaux avaient bondi de 22% en dollars constants au cours du trimestre. Le volume total des paiements a augmenté de 7%. Ces chiffres demeurent très inférieurs à la hausse de 40% des volumes transfrontaliers et à la hausse de 20% des volumes de paiements de l'an dernier. Les dépenses de consommation se maintiennent donc, mais le groupe ne semble pas insensible aux vents contraires, avec les effets cumulatifs d'une inflation élevée et de taux d'intérêt plus importants. Les revenus de Visa ont augmenté au rythme le plus faible en sept trimestres, gagnant 12% "seulement".