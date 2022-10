Visa bat le consensus, malgré le ralentissement des dépenses

(Boursier.com) — Visa a publié pour le trimestre clos en septembre des revenus en progression de 23% à dollar constant, atteignant 7,8 milliards de dollars, pour un bénéfice de 4,1 milliards de dollars et 1,93$ par titre à comparer à un consensus de 1,86$. Néanmoins, le groupe observe un ralentissement de croissance des dépenses, l'inflation pesant sur la consommation. Le volume de transactions sur le réseau a augmenté de 10,5% à 2.930 milliards de dollars, pour ce quatrième trimestre fiscal, contre 11% de consensus Bloomberg et 12% pour les trois mois antérieur. Il s'agit de la plus faible croissance des dépenses depuis les 5% du premier trimestre fiscal 2021, au coeur de la pandémie. Al Kelly, CEO du groupe, perçoit des incertitudes de court terme, mais reste confiant dans la trajectoire à long terme.