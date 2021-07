Visa bat le consensus

Visa bat le consensus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Visa fait mieux que prévu au second trimestre. Sur la période, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 1,49$ à comparer à un consensus de 1,33$ et un niveau de 1,06$ un an avant, hors éléments. Les revenus du groupe ont totalisé 6,13 milliards de dollars, sur ce trimestre clos en juin, ce qui dépasse de 5% les anticipations des analystes. Un an plus tôt, les revenus s'établissaient à 4,84 milliards. Le groupe bénéficie de la progression des dépenses et de la reprise de l'activité de voyages, avec le déploiement des vaccins à travers le monde. Les dépenses domestiques sont même de retour à l'approche des niveaux pré-pandémiques.