Virgin Galactic "to the moon", vol d'essai imminent

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Virgin Galactic bondit de 20% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe de tourisme spatial de Richard Branson a confirmé son intention de mener à bien un vol d'essai de VSS Unity, son véhicule spatial suborbital, au mois de mai. Le groupe avance même la date du 22 mai, après-demain, "sous réserve des conditions météorologiques et techniques". Cela fait suite à la finalisation d'une revue de maintenance de VMS Eve, le vaisseau-mère destiné à transporter SpaceShipTwo Unity à une altitude voisine de 50.000 pieds. "Après une inspection détaillée et une analyse approfondie de notre vaisseau-mère, Eve, nous avons validé notre système de vol spatial en vue de l'essai à venir", se félicite Michael Colglazier, le directeur général de l'entreprise.

The next rocket-powered test flight of VSS Unity will be conducted on May 22nd from Spaceport America, New Mexico, pending weather and technical checks. https://t.co/ZxuoZuBmJz pic.twitter.com/EiZ8oBLEME

— Virgin Galactic (@virgingalactic), via Twitter

Le vol d'essai à venir transportera deux pilotes et des charges utiles de recherche dans le cadre du programme Flight Opportunities de la NASA. Un objectif clé du vol à venir sera de tester les travaux de réparation qui ont été effectués sur VSS Unity pour abaisser les niveaux EMI rencontrés sur le vol du 12 décembre 2020 lorsque l'ordinateur de bord a interrompu l'allumage du moteur de la fusée. Le vol intégrera également tous les objectifs de test d'origine, y compris l'évaluation des stabilisateurs horizontaux et des commandes de vol améliorés pendant la phase de poussée du vol, l'évaluation des éléments de la cabine du client et le test de la capacité de diffusion en direct du vaisseau spatial au sol. À la suite de ce vol, et conformément aux procédures normales, l'équipe effectuera un examen approfondi des données, qui éclairera les prochaines étapes du programme de vol d'essai.