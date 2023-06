Virgin Galactic to the Moon ?

(Boursier.com) — Virgin Galactic s'enflammait hier soir de 44% après bourse à Wall Street. Le groupe de tourisme spatial a en effet annoncé qu'il était prêt pour un vol commercial de sa fusée, attendu en fin de mois. Virgin Galactic Holdings, firme fondée par Richard Branson, a indiqué que son service de vols spatiaux commerciaux allait donc être lancé ce mois. Concrètement, le premier vol spatial, Galactic 01, est programmé entre le 27 et le 30 juin. Le vol Galactic 02 suivrait si tout se passe bien au début du mois d'août. Des vols spatiaux commerciaux mensuels sont ensuite espérés. Après de multiples retards dans le lancement de ce service commercial, il semblerait donc que le groupe touche au but. La première mission commerciale attendue en fin de mois transporterait trois membres d'équipage de l'armée de l'air italienne et du Conseil national de la recherche d'Italie. Il s'agirait de mener des recherches dans le domaine de la microgravité.