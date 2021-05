Virgin Galactic : sur la lune ? Tintin !

(Boursier.com) — Virgin Galactic poursuit son plongeon avant bourse à Wall Street et perd encore 15% environ, suite à sa publication financière du premier trimestre. Le groupe de tourisme spatial de Richard Branson a précisé hier qu'il évaluait le timing de son prochain vol d'essai, ce qui n'offre donc pas de perspective immédiate aux marchés, qui commencent à se lasser de patienter sur le dossier. Suite à une inspection récente d'Eve, le vaisseau-mère, le groupe a même identifié un possible problème qui nécessite une évaluation supplémentaire et une analyse afin de déterminer si une action additionnelle est nécessaire, selon Michael Moses, qui dirige les missions spatiales et la sécurité chez Virgin Galactic.

Michael Colglazier, directeur général de la firme, estime pour sa part que Virgin Galactic continue à progresser vers ses objectifs stratégiques et a "une dynamique solide alors que nous nous concentrons sur la réalisation de notre programme d'essais en vol". A fin mars 2021, le nombre total des futurs astronautes potentiels reste d'environ 600. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché une perte nette de 130 millions de dollars, contre 377 millions un an avant. Le groupe ne génère pas encore de revenus. Les ventes récentes d'actions d'insiders avaient déjà plombé le dossier à Wall Street.