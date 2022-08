Virgin Galactic s'écroule, avec un nouveau report commercial

(Boursier.com) — Virgin Galactic, le groupe de tourisme spatial fondé par Richard Branson, plonge avant bourse à Wall Street, sur un nouveau report du lancement de son service commercial, programmé désormais au deuxième trimestre 2023. En outre, les réserves de trésorerie du groupe s'amenuisant, Virgin Galactic cherche encore à vendre pour 300 millions de dollars de nouveaux titres dans le cadre d'une offre 'au marché'. La startup avait auparavant déçu les investisseurs en repoussant le lancement, autrefois prévu au troisième, puis au quatrième trimestre 2022. En mai, Virgin Galactic l'avait reporté au premier trimestre 2023. La consommation de cash du groupe a par ailleurs tendance à s'accélérer. Pour le deuxième trimestre, Virgin Galactic a déploré une perte de 110 millions de dollars. Le niveau de cash et équivalents a lui baissé de 40% en glissement annuel à 330 millions de dollars, ce qui ne laisse plus vraiment de marge de manoeuvre. Le directeur général Michael Colglazier a cité, évoquant le nouveau report, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes de main-d'oeuvre, faisant pression sur les opérations.