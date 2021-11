Virgin Galactic rate le consensus, mais vend plus de places que prévu

(Boursier.com) — Virgin Galactic a raté le consensus de marché au troisième trimestre du fait des retards, mais le groupe de tourisme spatial de Richard Branson a tout de même écoulé plus de billets que prévu pour ses vols à 450.000$. Alors que la perte trimestrielle du groupe demeure conséquente en l'absence de revenus significatifs, Virgin Galactic dit avoir vendu une centaine de places pour ses vols depuis août. Sur le trimestre clos, le groupe a déploré une perte de 48 millions de dollars soit 32 cents par titre, contre un déficit de 92 millions de dollars un an avant et un consensus de 28 cents par titre. Les recettes ont été de 2,6 millions de dollars seulement pour le trimestre clos. Virgin a pour objectif de vendre 1000 tickets pour l'espace avant le lancement commercial attendu fin 2022.