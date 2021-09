Virgin Galactic interdit de vol par la FAA, qui enquête sur un incident !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est un coup dur pour le vaisseau spatial de Virgin Galactic. L'agence américaine de l'aviation (FAA) a révélé jeudi avoir ouvert une enquête, indiquant que l'appareil avait connu un incident de vol le 11 juillet, lors de son vol inaugural transportant 5 personnes, dont Richard Branson, le fondateur de l'entreprise.

En conséquence, la FAA a ordonné que le vaisseau reste cloué au sol, en attendant la conclusion de l'enquête ouverte sur cet incident. Virgin Galactic prévoyait de procéder à un nouveau vol dans les prochaines semaines, avec trois chercheurs italiens à son bord, un voyage qui pourrait donc être compromis. "Virgin Galactic ne pourra pas faire voler le vaisseau SpaceShipTwo avant que la FAA ait conclu son enquête ou ait déterminé que les problème posés par l'incident n'ont pas affecté la sécurité publique", a indiqué l'agence dans un communiqué.

A Wall Street, l'action Virgin Galactic a piqué du nez jeudi, cédant entre 4% et 5% après ces informations, alors que le titre gagnait 5% auparavant...

Trajectoire déviée par rapport au plan de vol

Alors que ce premier vol a été officiellement qualifié de succès, le journal 'New Yorker' a révélé jeudi que le vol avait connu un problème de trajectoire, qui menaçait de compromettre la phase de retour vers la Terre, lorsque le vaisseau plane jusqu'à atterrir sur une piste. Un voyant rouge s'est allumé, témoignant d'un problème grave qui aurait pu entraîner une issue fatale, a expliqué le journal.

La FAA a indiqué de son côté que "durant le vol du 11 juillet 2021, le véhicule de Virgin Galactic SpaceShipTwo a dévié de son autorisation de contrôle de circulation aérienne en retournant vers Spaceport America", la base spatiale utilisée par la société dans le désert du Nouveau-Mexique.

De son côté, Virgin Galactic n'a pas contesté un changement de trajectoire, mais a démenti que la mission ait été mise en danger.

Le tourisme spatial, un marché naissant très convoité

"Lorsque le véhicule a été confronté à des vents en haute altitude, ce qui a modifié la trajectoire, les pilotes et systèmes ont surveillé la trajectoire pour s'assurer qu'elle reste dans le cadre des paramètres de la mission", a indiqué l'entreprise dans un communiqué. "Nos pilotes ont répondu de façon appropriée à ces conditions de vol changeantes." Ni le public, ni les membres de l'équipage n'ont été mis en danger, a poursuivi Virgin Galactic.

"Bien que la trajectoire finale ait dévié de notre plan initial, il s'agissait d'une trajectoire de vol intentionnelle et contrôlée", a assuré la société, qui mise sur le développement du tourisme spatial, un secteur naissant où Virgin est en concurrence avec Blue Origin (la compagnie de Jeff Bezos) et un autre milliardaire américain, Elon Musk (SpaceX et Tesla).

Blue Origin a effectué son premier vol le 20 juillet dernier, tandis que le premier vol touristique opéré par SpaceX est prévu pour le 15 septembre et aura droit à sa propre série documentaire sur Netflix.