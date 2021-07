Virgin Galactic : Branson to the Moon (enfin presque)

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Richard Branson a été le premier dans la course à l'espace des milliardaires. Ainsi, le vaisseau Virgin Galactic (Unity 22) a volé ce week-end dans l'espace avec son fondateur. Hier dimanche, décollage, vol et atterrissage se sont déroulés sans encombre. Le milliardaire de 70 ans n'a pas caché son enthousiasme, ému devant la réalisation de ce rêve d'enfant couronnant de succès 17 ans de travail et quelques phases délicates pour sa compagnie de commerce spatial Virgin Galactic. Branson a volé avec cinq membres d'équipage à une altitude de 53 miles environ, plus de 80 kilomètres, au-dessus du désert du Nouveau-Mexique. Les heureux passagers ont pu profiter de quelques minutes d'apesanteur durant lesquelles ils pouvaient admirer la surface de la planète Terre. "Rien ne peut vous préparer à la vue de la Terre depuis l'espace", s'est émerveillé l'homme d'affaires britannique.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V

— Richard Branson (@richardbranson), via Twitter

Le vol de Branson intervient une semaine avant celui du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, prévu le 20 juillet avec Blue Origin. Bezos s'est montré fair play, félicitant Branson et soulignant sa hâte de connaître à son tour les joies du vol spatial. Elon Musk était quant à lui au Nouveau-Mexique pour féliciter son ami Branson.