Virgin Galactic alunit brutalement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Virgin Galactic alunit brutalement après la publication des comptes trimestriels, abandonnant 10% avant bourse à Wall Street sous les 22$. Ainsi, le groupe, qui table sur un premier vol spatial touristique au premier trimestre 2021, n'a dégagé aucun revenu sur le second trimestre. Il prévoit en revanche d'émettre 20,5 millions de titres supplémentaires afin de lever 460 millions de dollars. Virgin Galactic n'a pas vraiment convaincu les marchés, qui n'ont pas été plus émus par le design de son futur appareil destiné à transporter neuf à 19 passagers et voler à une altitude supérieure à 60.000 pieds.

Pour le second trimestre, le groupe publie une perte nette de 63 millions de dollars, contre 60 millions un trimestre auparavant. La position de trésorerie se situe à 360 millions de dollars de cash et équivalents à fin juin. L'Ebitda ajusté est une perte de 54 millions de dollars sur le trimestre, contre 53 millions de dollars sur le premier trimestre 2020. Michael Colglazier est nommé CEO en prévision du début du service commercial.