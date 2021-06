Virgin Galactic (+39%!) : vers l'infini et au-delà ?

Virgin Galactic (+39%!) : vers l'infini et au-delà ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Toujours plus près des étoiles, l'action Virgin Galactic s'est encore envolée de 38,8% ce vendredi à Wall Street pour finir à 55,91$. La compagnie fondée en 2004 par Richard Brandson a reçu le feu vert des autorités américaines pour organiser des vols commerciaux dans l'espace.

La FAA, l'autorité fédérale américaine de l'aviation, a ainsi autorisé Virgin Galactic à transporter des passagers dans l'espace avec son vaisseau SpaceShipTwo. Ce feu vert intervient après le succès, en mai dernier, du premier vol habité suborbital avec le vaisseau SpaceShipTwo depuis une base américaine du Nouveau-Mexique. Un exploit qui avait déjà entraîné un bond du cours de Bourse de la société, qui a été multiplié par 3,5 depuis un an.

L'autorisation de la FAA ouvre plus globalement la voie au tourisme dans l'espace, un secteur que se disputent Virgin Galactic, Blue Origin, la société de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et SpaceX, détenu par Elon Musk, le directeur général de Tesla. Les trois hommes d'affaires milliardaires ont investi chacun des milliards de dollars dans leur société respective.

Premier vol d'essai avec équipage complet prévu cet été

"L'autorisation d'aujourd'hui de la FAA (...) nous donne confiance au moment où nous procédons à notre premier vol d'essai en équipage complet prévu cet été", a déclaré le directeur général de Virgin Galactic Michael Colglazier.

Richard Branson, patron du groupe Virgin, s'était lancé dans la course à l'espace avec une bonne longueur d'avance sur Jeff Bezos et Elon Musk. Il a lancé Virgin Galactic en 2004 dans le but d'en faire la première compagnie astronautique de l'histoire et le premier acteur du tourisme spatial.

Le premier vol, initialement prévu en 2009, avait cependant été reporté plusieurs fois pour des problèmes techniques, puis en raison du crash en 2014 d'un prototype du vaisseau SpaceShipTwo, qui a coûté la vie à l'un des pilotes d'essai.