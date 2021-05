Virgin Galactic : +17% !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Virgin Galactic bondit de 17% à Wall Street ce lundi, sur les 25$, alors que le groupe de tourisme spatial de Richard Branson a bouclé avec succès le premier vol d'essai avec équipage du SpaceShipTwo VSS Unity, son véhicule spatial suborbital. Un succès qui fait suite à la finalisation d'une revue de maintenance de VMS Eve, le vaisseau-mère destiné à transporter SpaceShipTwo Unity à une altitude voisine de 50.000 pieds.

Le vol d'essai transportait deux pilotes et des charges utiles de recherche dans le cadre du programme Flight Opportunities de la NASA... Un objectif clé du vol était de tester les travaux de réparation qui ont été effectués sur VSS Unity pour abaisser les niveaux EMI rencontrés sur le vol du 12 décembre 2020 lorsque l'ordinateur de bord a interrompu l'allumage du moteur de la fusée.

Le vol intégrait également tous les objectifs de test d'origine, y compris l'évaluation des stabilisateurs horizontaux et des commandes de vol améliorés pendant la phase de poussée du vol, l'évaluation des éléments de la cabine du client et le test de la capacité de diffusion en direct du vaisseau spatial au sol.

À la suite de ce vol, et conformément aux procédures normales, l'équipe va effectuer un examen approfondi des données, qui éclairera les prochaines étapes du programme de vol d'essai...