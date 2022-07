Virbac : vise de 5% à 10% de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants en 2022

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Virbac ressort à 616,4 millions d'euros (529,4 ME un an plus tôt), soit une évolution globale de +16,4% par rapport à la même période de 2021. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +12%. Cette croissance bénéficie, pour partie, d'un effet de base favorable représentant 1 point de croissance du chiffre d'affaires, expliqué par les nouveaux produits acquis à partir du 2e trimestre 2021. Toutes les zones sont en croissance organique à fin juin.

Perspectives

L'activité du 1er semestre conforte la perspective de Virbac. La croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants devrait se situer dans une fourchette comprise entre 5% et 10%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants, et ce en dépit des impacts de l'inflation (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021). Enfin, le désendettement devrait se situer autour de 60 ME, hors dividendes, à périmètre et taux de change constants.