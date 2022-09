Virbac : violente chute après les résultats

(Boursier.com) — En queue du palmarès, Virbac décroche de près de 7% à 303,5 euros et aligne une quatrième séance de net repli. Le laboratoire vétérinaire a pourtant dévoilé des résultats semestriels de bonne facture et a confirmé ses objectifs 2022. Seul l'objectif de désendettement pour l'année a été revu à la baisse (autour de 30 ME hors dividendes) en raison de l'augmentation du besoin en fonds de roulement liée à la croissance de l'activité, à l'inflation, ainsi qu'à des décisions de management.

Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" a en revanche été confirmé autour de 15% à taux de change constants, et ce en dépit des impacts de l'inflation, et la guidance de croissance organique (entre 5% et 10%) a été réitérée.

Portzamparc parle d'une publication particulièrement solide. L'augmentation du BFR qui pèse sur la génération de cash (comme chez Vetoquinol) n'est qu'une demi-surprise dans le contexte actuel, précise la maison de bourse, à 'renforcer' sur le dossier.