Virbac : victime d'une cyberattaque, des services impactés

(Boursier.com) — Virbac pointe en légère hausse en matinée à Paris. Le groupe a indiqué hier soir avoir fait l'objet d'une cyberattaque dans la nuit du 19 au 20 juin sur plusieurs de ses sites dans le monde. "Dès que nous avons eu connaissance de cette attaque, nous avons immédiatement pris des mesures pour la circonscrire. Nous avons parallèlement mis en place une cellule de crise incluant des experts dédiés à la cybersécurité afin d'évaluer les impacts sur nos systèmes et organiser les opérations de remédiation. Compte tenu de cette attaque, nous faisons face actuellement à un ralentissement ou une interruption temporaire de certains de nos services", a précisé le management.

A ce stade, la société n'a pas fourni de détail sur l'ampleur de l'attaque. Oddo BHF précise qu'on ne sait pas s'il s'agit d'une "ransome attack", ni le nombre de sites opérationnels concernés (Virbav dispose de près de 35 filiales, 5 centres de R&D et plus de 10 sites de production). Dans la mesure où la société précise que plusieurs sites dans le monde sont affectés, on peut imaginer que même si Virbac a immédiatement pris les mesures nécessaires pour circonscrire l'attaque, l'impact ne sera pas négligeable. La communication intervient 1 semaine après l'attaque. Si l'interruption d'activité devait impacter un tiers du réseau, pendant 10 jours, il faudrait estimer à près de 10 ME brut le manque à gagner en termes de CA (hors effet des coûts induits par le plan de remédiation ou effet de rattrapage des ventes), soit presque 10% du RN 2023 estimé, souligne le broker. S'il ne modifie pas encore ses prévisions, évidemment, le RN 2023 sera impacté par le ralentissement ou l'interruption temporaire d'activité et les mesures de remédiation (coûts de conseil, adaptation des SI). Le marché traitera l'impact comme un élément évidemment exceptionnel, mais certains coûts additionnels d'IT pourraient sans doute être fixes... L'analyste est 'neutre' sur le titre.