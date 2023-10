Virbac va pénétrer le segment à forte croissance des vaccins pour volaille en Inde.

(Boursier.com) — Virbac annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Globion, un spécialiste indien des vaccins volaille. Cette transaction renforcera notre position de leader du marché de la santé animale en Inde en étendant le portefeuille existant de Virbac Inde en volaille au segment en pleine croissance des vaccins aviaires.

Fondée en 2005, en tant que joint-venture entre Suguna Group, l'un des principaux conglomérats avicoles indiens, et Lohmann Animal Health, un spécialiste allemand des vaccins pour volailles, Globion a développé un savoir-faire et une expertise solides dans le développement, la fabrication et la commercialisation de vaccins vivants et inactivés ciblant un large éventail d'agents pathogènes aviaires. Globion est basé à Hyderabad où ses installations industrielles et de R&D emploient environ 120 personnes à temps plein et génère un revenu annuel d'environ 12 millions d'euros. Globion est géré de manière indépendante par une équipe de professionnels.

Sébastien Huron, directeur général du groupe Virbac : "Nous sommes extrêmement heureux et honorés d'accueillir l'équipe de Globion au sein de notre famille Virbac. Cette acquisition illustre la vision 2030 de Virbac et son ambition de se développer par le biais d'acquisitions "programmatiques" en investissant dans les vaccins, un axe stratégique clé de développement, en renforçant notre position de leader en Inde, le pays le plus peuplé au monde et en complétant notre portefeuille ciblant le marché dynamique et prometteur de la volaille. Nous nous engagerons pleinement auprès des équipes de Globion et leur fournirons des ressources supplémentaires pour les aider à donner le meilleur d'elles-mêmes. Avec les équipes de Suguna et de Globion, nous sommes unis par l'ambition commune de créer de la valeur à long terme pour nos clients et de construire, grâce à l'innovation, un portefeuille compétitif de produits pour soutenir l'industrie de la volaille en Inde et à l'étranger."