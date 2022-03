Virbac : une semaine bien rouge

(Boursier.com) — Semaine à oublier pour Virbac. Malgré un beau sursaut ce vendredi, l'action signe la plus mauvaise performance sur le SBF120 avec un repli hebdomadaire de plus de 10%. Le groupe de santé animale a réitéré ses perspectives 2022 et attend une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait de son côté se consolider autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021).

Mais les investisseurs s'inquiètent des effets de l'inflation sur les résultats cette année alors que le groupe sera également confronté à une normalisation du marché vétérinaire. Les multiples élevés expliquent également cette consolidation même si, comme le rappelle Oddo BHF ('neutre'), Virbac présente structurellement un profil attractif dans le contexte de marché actuelle (bilan sain et faible sensibilité aux taux, croissance structurelle, résilience, pricing power, bon track record...).

Chez Stifel ('conserver'), on note que le groupe fait face à d'importantes contraintes de production, de logistique et d'approvisionnement vis-à-vis de certains intermédiaires, et plus récemment, à l'impact de l'inflation notamment sur les coûts de l'énergie, et de certaines matières premières. Des éléments qui n'ont pas été quantifiés à ce stade...