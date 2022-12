Virbac : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — Virbac remonte de 2,7% à 246,50 euros ce vendredi, alors qu'AlphaValue a ajusté le curseur sur le dossier de 335 à 322 euros avec un avis qui reste à l'achat. Malgré un ralentissement de son activité, un resserrement de la guidance annuelle des revenus et un léger avertissement sur la marge, le management anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires annuel à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 6% et 9%, contre entre 5% et 10% auparavant. L'objectif de marge d'EBITA a lui été ramené d'"autour de 15%" à "entre 14% et 15%" (à taux de change constants).

Le groupe de santé animale a réalisé un chiffre d'affaires de 304,9 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de +5,8% sur un an. À parités constantes, l'évolution est ressortie à peu près stable "dans un contexte, comme anticipé, de ralentissement de la croissance du marché, et en comparaison d'un troisième trimestre 2021 qui avait été exceptionnel". Une publication qui avait été jugée "correcte" par Portzamparc au regard de l'effet de base particulièrement "challenging" sur le T3. La fourchette de la guidance reste relativement large et traduit l'incertitude des prochains mois puisqu'elle induit un quatrième trimestre entre +0% et +13%, à taux et périmètre constants, à ce stade...