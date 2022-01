Virbac transforme son site de Carros pour produire davantage de vaccins

(Boursier.com) — Le groupe pharmaceutique vétérinaire Virbac transforme son site historique de production de vaccins pour animaux de compagnie de Carros, dans les Alpes-Maritimes, où a démarré la construction d'un centre mondial d'excellence pour la fabrication de produits biologiques à usage vétérinaire.

L'objectif est d'installer des infrastructures modernes et durables pour produire de manière compétitive des volumes croissants de vaccins ainsi que de nouveaux produits biologiques en cours de recherche et développement. Ce centre d'excellence sera un site modèle pour le développement de la biologie dans d'autres sites actuels et futurs du groupe dans le monde.

Première étape de ce plan de transformation, la nouvelle unité de production pour la mise sous forme pharmaceutique des vaccins sera opérationnelle en 2023. Cette nouvelle unité va accroître les capacités de production de vaccins grâce à des cadences plus élevées et à la digitalisation du pilotage des opérations de production et de contrôle analytique. Elle accueillera également à terme la production de nouveaux vaccins, pour tous les pays, en animaux de compagnie et potentiellement en animaux de production.

Dans une deuxième étape, Virbac prévoit la construction dans les prochaines années d'un nouveau bâtiment dédié aux principes actifs entrant dans la fabrication des vaccins.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de relance du gouvernement visant à soutenir des programmes d'investissement industriel dans six secteurs stratégiques (volet national) et à forte composante territoriale (volet territorial). Dans ce cadre, le groupe est lauréat de l'appel à projet France Relance "territoire d'industrie" avec une subvention de 900 KE complétée par une subvention de 500 KE de la Région.