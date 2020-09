Virbac s'envole après les solides résultats

Virbac s'envole après les solides résultats









Crédit photo © Virbac

(Boursier.com) — Virbac est la star de la matinée à Paris avec un titre qui s'envole de 11% à 205 euros en début de séance. Il faut dire que le laboratoire vétérinaire azuréen a dévoilé de solides comptes intermédiaires et revu en légère hausse sa guidance de revenus pour l'année. Le groupe a ainsi vu son bénéfice opérationnel courant semestriel bondir de 27,7% à 85,5 millions d'euros et prévoit que l'évolution de son chiffre d'affaires annuel à périmètre et changes constants pourrait se situer dans le haut de la fourchette de -3% à 0.

Après le repli du titre depuis ses plus hauts de mars (plus de 200 euros), l'action Virbac a, selon Oddo BHF, reconstitué un potentiel qui permet, avec ce bon premier semestre, la perspective 2021-2023 de retrouver une dynamique de lancements plus offensive, voire une acquisition (ou partenariat / licence), et une normalisation du business dans la plupart des pays développés à partir de l'année prochaine, de redevenir plus positif sur la valeur. Le broker passe ainsi à l''achat' avec 210 euros dans le viseur.

Les résultats de Virbac ont été facilités par la diversité de ses produits et de son portefeuille géographique, qui a aidé l'entreprise à surmonter les difficultés économiques alors que la pandémie se propageait à des rythmes différents, souligne Jefferies ('conserver'). Les nouvelles orientations en matière de rentabilité montrent la confiance dans la résilience de l'activité malgré le Covid-19, tandis que la position de trésorerie nette met l'accent sur l'allocation de capital suite à la cession de Sentinel.