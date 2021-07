Virbac s'envole après le nouveau relèvement de la guidance annuelle

(Boursier.com) — Virbac est logiquement recherché à l'ouverture du marché parisien, dopé par le nouveau relèvement de ses objectifs annuels. Dans les premiers échanges, l'action flambe de près de 10% à 319,5 euros. Porté par des performances très solides dans toutes les zones et un marché dynamique, le groupe vétérinaire vise désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 10% et 14% (soit entre 7% et 11% à taux constants et périmètre réel), contre 6 à 10% précédemment, ainsi qu'un ratio de 'résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur 'chiffre d'affaires' qui devrait se situer autour de 15% à taux de change constants.

Pour Oddo BHF, cette annonce nourrit le momentum et l'incite à passer à 'surperformer' sur le dossier tout en rehaussant sa cible de 255 à 333 euros.

A l'inverse, Portzamparc choisit de dégrader la valeur à 'conserver'. Malgré ce nouveau relèvement de guidance, le beau parcours boursier du titre (+22,5% depuis le début de l'année contre un CAC M&S à +14,4%), qui évolue sur ses plus hauts historiques, suggère moins d'upside à court-terme. A 19,7xEV/EBIT 2021e et 25,3xPE 2021e, la maison de bourse considère le couple risque/rendement désormais bien valorisé.