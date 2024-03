Virbac s'empare de Sasaeah pour devenir un acteur majeur au Japon

(Boursier.com) — Virbac a conclu un accord définitif avec ORIX Corporation pour l'acquisition de sa filiale de santé animale Sasaeah pour une valeur d'entreprise d'environ 280 millions d'euros.

Issue du regroupement de deux acteurs historiques de la santé animale (Fujita Pharmaceutical Co. Ltd. et Kyoto Biken Laboratories Inc.) sous l'égide d'ORIX Corporation, Sasaeah génère des revenus annuels d'environ 75 millions d'euros, dont 50 % proviennent des vaccins.

Implantée au Japon, Sasaeah développe, fabrique et commercialise un portefeuille de produits vétérinaires destinés aux animaux d'élevage et aux animaux de compagnie.

Une fois clôturée, cette acquisition stratégique apportera à Virbac une position de leader sur le marché des vaccins pour animaux d'élevage au Japon, notamment dans le segment des bovins, et un large portefeuille de produits pharmaceutiques pour toutes les principales espèces.

Virbac bénéficiera des sites de production locaux de Sasaeah au Japon et au Vietnam, de ses capacités de R&D ainsi que de plus de 500 employés passionnés et compétents. Virbac sera propulsé au rang d'acteur majeur de la santé animale au Japon, avec la possibilité d'exploiter ces capacités dans toute l'Asie.