Virbac : rouge vif après un premier trimestre décevant

(Boursier.com) — A contre-courant, Virbac décroche de 4,3% à 287 euros au lendemain de son point trimestriel. Le groupe de santé animale a enregistré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros, en repli de -1% à taux réels et de -1,3% à taux de change. Virbac explique principalement cette évolution par un effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché. "Dans une moindre mesure, ce trimestre a également été impacté par des effets de stocks constatés dans la distribution fin 2022 en anticipation des augmentations de prix réalisées au début de cette année", ajoute le groupe. Le management a malgré tout confirmé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel dans une fourchette de 4% à 6% à taux et périmètre constants.

TP ICAP Midcap ('conserver') note que le premier trimestre est en retrait, comme imaginé, mais souligne aussi la confirmation des perspectives. Le momentum de court-terme est moins soutenu dans un contexte de normalisation du marché sous-jacent, d'inflation et de volonté du groupe d'accélérer ses investissements pour bâtir la croissance et la rentabilité future. Mais, à long-terme, le groupe évolue sur un marché plutôt défensif, en croissance (4-5% en historique), qu'il va adresser avec des installations industrielles renforcées et un pipe de lancements consistant sur la période 2021- 2026, lequel consacre les priorités stratégiques du groupe et permettra de bonifier le mix, de surperformer le marché et d'améliorer sa profitabilité pour tendre à un objectif de l'ordre de 20% entre 2025 et 2030. La société est insensible à l'évolution des taux et dispose d'une situation financière saine permettant de soutenir le développement organique et externe du laboratoire, souligne l'analyste.

Portzamparc dégrade lui le dossier à 'renforcer' après le beau parcours du titre depuis le début de l'année. La cible est maintenue à 320 euros. Oddo BHF abaisse enfin sa recommandation à 'neutre' en visant 293 euros...