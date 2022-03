Virbac : rouge vif

(Boursier.com) — Deuxième séance de nette baisse (-6,9% à 346,7 euros) pour Virbac qui a finalement piqué du nez hier (-5,3%) après la présentation de ses comptes 2021. Le groupe de santé animale a réitéré ses perspectives 2022 et attend une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021).

Mais les investisseurs s'inquiètent des effets de l'inflation sur les résultats cette année alors que le groupe sera également confronté à une normalisation du marché vétérinaire. Les multiples élevés expliquent également cette consolidation même si, comme le rappelle Odoo BHF ('neutre'), Virbac présente structurellement un profil attractif dans le contexte de marché actuelle (bilan sain et faible sensibilité aux taux, croissance structurelle, résilience, pricing power, bon track record...).