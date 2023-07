(Boursier.com) — Virbac révise ses prévisions de croissance et d'EBIT ajusté 2023. "Plusieurs éléments impactent actuellement notre activité et nous amènent aujourd'hui à réviser nos prévisions pour l'exercice 2023", indique le groupe vétérinaire qui précise. "Pour rappel, à taux et périmètre constants, nos prévisions initiales s'établissaient dans une fourchette comprise entre 4% et 6% pour ce qui est de la croissance du chiffre d'affaires et dans une fourchette comprise entre 13% et 14% pour ce qui est du ratio d'EBIT ajusté. Nous attendons désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 0% et 4%. Le ratio d'EBIT ajusté devrait maintenant se consolider dans une fourchette comprise entre 12% et 13% à taux de change constants".

D'une part, Virbac confirme le ralentissement de la croissance du marché sur le 1er trimestre, avec, dans de nombreuses régions, des volumes en baisse par rapport à 2022. D'autre part, Virbac fait face à des limitations de capacité de production de vaccins chien et chat temporaires mais plus importantes qu'attendues sur ce premier semestre. Cette situation pèse sur les absorptions de coûts fixes ainsi que sur les ventes du groupe, compte tenu de la faiblesse de nos stocks de vaccins. A cela, vient s'ajouter un impact lié à la cyberattaque dont Virbac a été victime le 19 juin. "même si nous ne sommes pas encore en capacité d'en mesurer précisément toutes les conséquences". Virbac poursuit : "Nos équipes restent pleinement mobilisées pour assurer la continuité d'activité et mettre en oeuvre les plans de remédiation dont les déploiements se poursuivent avec efficacité et célérité".

L'ensemble de ces éléments ne permet pas à Virbac d'envisager un rattrapage d'ici à la fin de l'année, "ce qui nous conduit aujourd'hui à ajuster nos prévisions de ventes pour l'année 2023 et en conséquence nos prévisions d'EBIT ajusté".

La dynamique d'activité de Virbac demeure toutefois positive dans de nombreuses régions. Le groupe reste confiant sur ses prévisions à horizon 2030 qui restent inchangées.