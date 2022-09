Virbac : résultats semestriels bien orientés

(Boursier.com) — Le groupe de santé animale Virbac a dégagé au premier semestre 2022 un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 117,4 millions d'euros, en progression de 12% par rapport au premier semestre 2021. Virbac explique surtout cette évolution par la croissance soutenue du chiffre d'affaires (+16,4%), portée par des performances solides dans toutes les zones, et ce en dépit du ralentissement de la dynamique de marché constatée depuis le début de l'année. Elle est partiellement compensée par une dégradation de la marge en valeur relative liée aux impacts de l'inflation sur les coûts des matières premières et sur les dépenses opérationnelles telles que le transport et l'énergie.

Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" à fin juin 2022 ressort à 18,6% en légère progression par rapport à la même période de 2021 (18,5%). Le résultat net part du groupe s'établit à 77,5 ME, soit une hausse de 7,7% par rapport au premier semestre de l'année dernière.

Virbac annonce que son objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants reste fixé dans une fourchette comprise entre 5% et 10% qui sera affinée à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" est confirmé autour de 15% à taux de change constants, et ce en dépit des impacts de l'inflation.

Le désendettement devrait se situer autour de 30 ME hors dividendes, à périmètre et taux de change constants. L'augmentation du besoin en fonds de roulement liée à la croissance de l'activité, à l'inflation, ainsi qu'à des décisions de management (stock de sécurité par exemple) conduit en effet Virbac à ajuster à la baisse ses prévisions de désendettement pour l'année 2022.