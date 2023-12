Virbac : reste bien orienté

(Boursier.com) — Virbac poursuit sur sa lancée. Au lendemain d'un bond de 12% dans le sillage du relèvement de ses objectifs annuels, le groupe de santé animale grimpe encore de 2,4% à 348,5 euros en début de séance. Oddo BHF ('surperformer') a relevé ses estimations de bpa d'environ 15% pour 2023 et 10% en 2024 et porte sa cible de 290 à 385 euros. La reprise des volumes évoquée par Virbac confirme le changement de trajectoire que le broker percevait au T3, et qui l'avait conduit à upgrader sa recommandation en octobre dernier. Non seulement elle apporte un effet momentum, mais elle a aussi le mérite de redonner de la visibilité avec une guidance 2024 (confiance confortée) et la réaffirmation de l'objectif 2030, fournissant au consensus, une trajectoire plutôt attrayante. La croissance externe constitue une vraie option. Or, l'amélioration du cash a aussi, pour l'analyste, valeur de signal M&A : il croit à un ou plusieurs deals en 2024.

TP ICAP Midcap ('conserver') revalorise de son côté le dossier de 239 à 280 euros à la suite de l'ajustement de ses estimations et des paramètres de son DCF. La trajectoire de la profitabilité est dépendante de la capacité du groupe à massifier les volumes sur les gammes clivantes de la firme. Le broker n'intègre pas de prime spéculative mais note que le titre s'échange, sur le fondement du consensus, sur un ratio VE/CA de 2,2x2024 quand, la moyenne des transactions sectorielles depuis 2014 s'établit à 5x le CA.