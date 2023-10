Virbac relève ses prévisions annuelles après un bon T3

(Boursier.com) — Le groupe de santé animale Virbac a présenté un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023, en nette progression de +7,8% à taux de change constants et de +3,3% en publié, par rapport à la même période de 2022. Toutes les zones géographiques ont contribué à cette dynamique avec en premier lieu l'Europe, dont le chiffre d'affaires progresse de +6,4% à taux constants, portée à la fois par les pays du Benelux (+14,9% à taux constants) et la France (+4,6% à taux constants) où la gamme petfood enregistre une croissance à deux chiffres et les pays d'Europe du Sud avec plus particulièrement l'Espagne (+23,9% à taux constants) où les ventes de la gamme vaccins ruminants sont en forte progression.

Le chiffre d'affaires à fin septembre s'établit à 925,3 ME, soit une évolution globale de +0,4% par rapport à la même période de 2022 et +2,8% à taux de change constants.

Compte tenu de l'important rebond des ventes observé au troisième trimestre, d'une marge sur coût de production plus importante qu'attendue ainsi que du décalage confirmé de certaines dépenses en particulier de R&D, Virbac attend désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 2% et 4% (entre 0% et 4% précédemment).

Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait maintenant se consolider dans une fourchette comprise entre 13,5% et 14,5% à taux de change constants (12% et 13% précédemment).