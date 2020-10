Virbac relève encore ses prévisions annuelles

Virbac a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 235,6 ME, en légère croissance de +0,9% par rapport à la même période de 2019. À parités constantes, le trimestre affiche une solide performance à +6,8% (+11,1% hors Sentinel), la forte dépréciation de certaines devises notamment le réal brésilien, le peso mexicain, le rand sud-africain et la roupie, ayant fortement pesé sur la performance du trimestre.

A fin septembre, le chiffre d'affaires ressort à 713,9 ME sur 9 mois, soit une évolution globale de +2,4% (+3,3% hors Sentinel). Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +5,6% (+6,8% hors Sentinel).

Virbac rehausse à nouveau ses prévisions annuelles, à commencer par le chiffre d'affaires qui pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 0% et +3% sur l'année 2020 à périmètre réel (post cession de Sentinel) et à taux constants (dans la fourchette haute de -3% à 0% précédemment). Le groupe anticipe un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 30 ME lié à la forte dépréciation des devises de la zone Amérique latine et Asie-Pacifique. Le ratio de " résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires" devrait, quant à lui, se situer dans une fourchette comprise entre 13% et 15% sur l'année 2020 à périmètre réel et à taux constants (12% à 13% précédemment).

À noter que la cession des marques Sentinel intervenue début juillet, pour lesquelles Virbac continue à fabriquer la présentation Sentinel Spectrum sur son site américain de Bridgeton, devrait se traduire par une diminution d'environ 55 millions US$ du chiffre d'affaires et d'environ 3 points du ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine. Sur l'année 2020, l'impact sur le ratio d'Ebita sur chiffre d'affaires devrait se limiter à environ 1 point, compte tenu du bon niveau de vente de Sentinel, qui a représenté un chiffre d'affaires de 39 millions US$ au premier semestre.

Sur le plan financier, la cession de Sentinel pour un montant de 410 millions US$, génère un endettement net négatif. Les lignes tirées en dollars américains ont été remboursées, et la majeure partie des financements, à maturité 2022 pour l'essentiel, ont été conservés pour couvrir d'éventuels besoins en fonds de roulement, des opérations de croissance externe ou d'autres projets.