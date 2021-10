Virbac rehausse encore sa prévision de chiffre d'affaires 2021

(Boursier.com) — Virbac a réalisé 288,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021, en fort progression de 22,4% par rapport à la même période de 2020. À parités constantes, la croissance ressort à +21% principalement tirée par la remarquable performance de l'Europe et des États-Unis et la bonne tenue des autres zones, en particulier du Chili, qui connaît un rebond et une croissance sur le trimestre. En Europe, tous les pays contribuent à la croissance et notamment le Royaume-Uni, la France, l'activité export de la zone, l'Allemagne, et le Benelux qui réalisent des performances exceptionnelles dans le segment des animaux de compagnie (vaccins, petfood et produits de spécialités). Les États-Unis bénéficient d'une très forte croissance sur le trimestre notamment grâce aux gammes dentaire, de spécialités, d'antiparasitaires et à la contribution des produits lancés récemment (Clomicalm, Itrafungol, petfood iVet, Milbehart...).

L'Amérique latine bénéficie de la performance du Chili, qui contribue à la moitié de la croissance du trimestre sur la zone, et du très fort dynamisme du Brésil et du Mexique. Enfin, en Asie-Pacifique, l'Australie porte l'essentiel de la croissance du trimestre grâce aux produits pour ruminants (vaccins, antiparasitaires et compléments nutritionnels). L'Inde, la Chine et le Japon sont en retrait sur la période après un premier semestre en très forte croissance, et un effet de base très défavorable pour l'Inde, en comparaison du troisième trimestre de 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé cumulé à fin septembre ressort à 817,7 ME, soit une évolution globale de +19,3% hors Sentinel (+14,5% à périmètre réel) par rapport à la même période de 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +21,2% hors Sentinel (+16,4% à périmètre réel).Toutes les zones sont en croissance organique à deux chiffres à fin septembre.

Virbac rehausse à nouveau ses prévisions 2021 et anticipe à présent une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 16% et 18% (soit entre 13% et 15% à taux constants et périmètre réel). La prévision précédente était comprise entre 14% et 17%, soit entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel. La marge opérationnelle courante (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) reste attendue autour de 16% à taux de change constants.

Virbac estime que l'impact des produits acquis auprès d'Elanco (Clomicalm et Itrafungol), et auprès d'iVet (petfood US) pourrait représenter environ 1,5 points de croissance du chiffre d'affaires. Par ailleurs, le groupe anticipe un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 10 ME lié à la dépréciation des devises. Enfin, le désendettement devrait se situer autour de 60 ME à périmètre et taux de change constants.

" La crise sanitaire n'a pas eu d'impacts très négatifs sur le secteur de la santé animale, mais comme expliqué dans nos précédentes communications, nous avons mis en place un corpus de mesures et un pilotage au quotidien afin de prévenir et limiter les impacts potentiels. Par ailleurs, notre présence globale en termes de zones géographiques et d'espèces, notre portefeuille produits très diversifié, nos différents canaux de distribution, la très forte réactivité et capacité d'adaptation de nos équipes, ainsi que la robustesse de notre situation financière constituent des atouts majeurs pour faire face aux conséquences de cette pandémie. Nous restons cependant vigilants à l'évolution des coûts logistiques et sourcing dans les prochains mois et mobilisés pour y faire face ", ajoute Virbac.