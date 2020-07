Virbac : rebondit après une activité rassurante

Virbac : rebondit après une activité rassurante









Crédit photo © Virbac

(Boursier.com) — Virbac, qui restait sur trois séances de recul, rebondit de 2,4% à 195,4 euros à l'ouverture. Le groupe azuréen a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires semestriel de 478,3 millions d'euros, en croissance de 5% à taux de change constants (+4,5% hors Sentinel), avec une activité en repli de 6,4% au deuxième trimestre (-3,3% à parités constantes).

Virbac anticipe à ce stade un chiffre d'affaires en léger repli entre -3% et 0% sur l'année 2020 à périmètre réel (post cession de Sentinel) et à taux constants. Sur la base des taux de change actuels, le groupe anticipe un impact défavorable des changes sur les revenus d'environ 25 à 30 millions d'euros lié à la forte dépréciation des devises de la zone Amérique latine et Asie-Pacifique.

Portzamparc évoque une publication très rassurante. Malgré les incertitudes encore nombreuses, le secteur de la santé animale prouve son caractère résilient. La maison de bourse est à 'renforcer' sur le dossier avec une cible de 215 euros. A 'conserver', MainFirst a ajusté son objectif de 200 à 199 euros.