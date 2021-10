Virbac : quelle année !

(Boursier.com) — Porté par le nouveau relèvement de ses objectifs annuels, Virbac prend encore 1,8% à 392,5 euros ce mardi à Paris. Une sixième séance consécutive dans le vert qui permet au groupe azuréen de porter ses gains depuis le premier janvier à plus de 65% et de tutoyer ses plus hauts historiques atteints il y a tout juste un mois. Dans un marché de la santé animale extrêmement dynamique, la direction anticipe à présent une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 16% et 18% cette année (soit entre 13% et 15% à taux constants et périmètre réel) contre 14% à 17% précédemment (entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel). La marge opérationnelle courante (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) reste attendue autour de 16% à taux de change constants.

A l'instar de ses concurrents cotés (Vétoquinol la semaine dernière ou Zoetis lors du Virtual Pet Summit), les chiffres sont bons (hausse des volumes, hausses des paniers moyens chez les vétérinaires), note Oddo BHF. La publication valide ainsi le maintien des bonnes conditions de marché et souligne qu'avec ses initiatives propres (capex et digitalisation, économies d'Opex, lancements de produits, acquisitions ou partenariat : cf. deals Jectas en vaccins, fin septembre), Virbac bénéficie d'un bon momentum qui justifie le conseil 'surperformer' du broker. Malgré les multiples, le titre présente 2 caractéristiques appréciées dans le marché actuellement : un bilan sain et un momentum favorable. A date, Virbac présente une décote de plus de 35% sur ses pairs internationaux. L'objectif est porté de 400 à 425 euros.

Virbac a maintenant relevé ses prévisions trois fois depuis juillet et le titre reste bien positionné grâce à sa répartition géographique et sa diversification, indique de son côté Jefferies. Tous les secteurs d'activité ont affiché une croissance à deux chiffres avec un chiffre d'affaires sur 9 mois en hausse de 14,5% à périmètre réel, ou de 19,3% hors Sentinel.