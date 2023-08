Virbac : publication semestrielle décalée à fin septembre

(Boursier.com) — Suite à la cyberattaque dont Virbac a fait l'objet le 19 juin, des mesures exceptionnelles ont été immédiatement prises pour la circonscrire et une cellule de crise incluant des experts dédiés à la cybersécurité a été mise en place, afin d'évaluer les impacts sur nos systèmes et d'organiser rapidement les opérations de remédiation nécessaires à la continuité des activités.

Cette attaque a engendré un ralentissement ou une interruption temporaire de certains services de Virbac. Les conséquences sont cependant restées contenues grâce à la réactivité et à la mobilisation des équipes.

La remédiation s'est poursuivie durant l'été et, à ce jour, Virbac a remis en route les applications critiques et importantes tout en ayant encore renforcé ses infrastructures IT. "Cela nous permet d'opérer nos processus prioritaires à nouveau normalement sur l'ensemble de nos sites dans le monde", explique Virbac.

Ces opérations ont permis de retrouver progressivement les systèmes financiers pleinement fonctionnels. Fin août, les systèmes prioritaires de Virbac étant pleinement restaurés et fonctionnels, le groupe sera en mesure de publier ses résultats de mi-année le 28 septembre avec un décalage de deux semaines.

La présentation des comptes et le rapport financier semi-annuel détaillé seront, pour leur part, diffusés le 6 octobre.