Virbac : publication bien accueillie

Crédit photo © Virbac

(Boursier.com) — Virbac gagne du terrain (+3% à 215 euros) au lendemain de la présentation de revenus annuels globalement en ligne avec les attentes du marché. Le groupe azuréen a fait état d'un chiffre d'affaires 2020 de 934,2 millions d'euros, en progression de 5,7% hors impact défavorable des taux de change, et anticipe pour 2021, une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants.

Les ventes au quatrième trimestre et les prévisions pour 2021 sont conformes au consensus, avec une performance "notable" des revenus en Europe et dans la région Asie-Pacifique l'année dernière, selon Jefferies ('conserver').

Oddo BHF ('neutre') estime qu'autour des 225 euros, le titre serait plus justement valorisé, en attendant peut-être des opérations de licence ou acquisition. Virbac continue d'évoquer 2021 comme une année transition (déconsolidation de Sentinel sur un exercice plein, augmentation des Capex, moindre effet line-up, baisse d'activité au Chili, perte aux USA...), mais le broker pense que dans les circonstances actuelles, la direction se veut prudente dans ses guidance.

Portzamparc parle de son côté "d'une publication à la fois solide et sans surprise pour le groupe, permettant à la 'top line' de s'établir en haut de fourchette de la guidance précédemment relevée. Hors effet de base défavorable lié à la vente Sentinel, l'activité devrait rester bien orientée en 2021 selon le management. La hausse récente des comparables boursiers porte notre objectif de 225 à 232 euros. Notre opinion 'Renforcer' est réitérée" conclut l'analyste.