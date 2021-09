Virbac poursuit sur sa lancée

(Boursier.com) — Virbac poursuit sa hausse ce vendredi, en progression de 2,2% à 379 euros, encore aidé par sa belle publication intermédiaire et le nouveau relèvement de ses objectifs annuels... Sur les 6 premiers mois de l'exercice, le laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé animale a dégagé un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 105,3 millions d'euros contre 85,5 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 529,4 ME, en progression de +17,9% hors Sentinel (+10,7% à périmètre réel). Le résultat net courant s'établit à 74,4 ME, en hausse de 38,9%.

Compte tenu de la très bonne tenue du marché de la santé animale et de la performance réalisée sur la période écoulée, le management rehausse donc une nouvelle fois sa guidance annuelle. Il anticipe à présent une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 14% et 17%, contre 10 à 14% précédemment, (soit entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel, contre 7 à 11% auparavant), ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se situer autour de 16% à taux de change constants, contre 15% visé jusqu'ici.

Parmi les derniers avis d'analystes, Oddo BHF a porté son objectif de cours de 362 à 400 euros avec un avis à 'surperformer'. Midcap Partners parle de son côté d'un exercice "remarquable" et a revalorisé le dossier de 324 à 367 euros (conserver'). L'ambition de Virbac 2030 est de rebâtir un modèle de croissance pertinent qui permette de tendre à une MopC de l'ordre de 20% d'ici 2030, a expliqué le broker. Les priorités stratégiques s'orientent sur l'accélération du PetFood/PetCare, la biologie, la recherche de différenciation dans la pharmacie, le développement du potentiel aux Etats-Unis & en Chine quand par ailleurs le management reste concentré sur la maitrise des opex. Le groupe dispose pour rebâtir son modèle de croissance d'une structure financière saine.

Portzamparc, de son côté, a relevé son conseil sur le titre à 'renforcer' et a porté sa cible à 377 euros. Le broker évoque "d'excellents résultats" qui amènent au troisième relèvement des perspectives 2021. Virbac donne le sentiment d'avoir entériné sa phase de transition...