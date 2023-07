Virbac plonge après son avertissement

(Boursier.com) — Virbac décroche de 10% à 243 euros au lendemain de son avertissement sur résultats. Le groupe vétérinaire anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires, à taux et périmètre constants, dans une fourchette comprise entre 0% et 4%, contre 4 à 6% précédemment, et un ratio d'EBIT ajusté dans une fourchette comprise entre 12% et 13% contre 13 à 14% espérés auparavant. Le management explique cette révision par divers éléments : ralentissement de la croissance du marché, limitations de capacité de production de vaccins chien et chat temporaires mais plus importantes qu'attendues ou encore la cyberattaque dont Virbac a été victime le 19 juin.

Le groupe reste malgré tout confiant sur ses prévisions à horizon 2030, qui restent inchangées.

Les plus pessimistes trouveront que trimestre après trimestre, la tendance à la décélération donne le sentiment que l'objectif d'une marge d'EBIT 2030 à 20% est en risque (cet objectif induit un gain de presque 100 pb/an, ce qui est sans doute ambitieux, sans acquisition relutive), explique Oddo BHF. Si l'on veut voir ce profit warning positivement, on peut dire, d'une certaine manière, que ce rebasage des prévisions va " purger " les incertitudes. Le broker trouve qu'au final, dans la mesure où la société ne donne aucune visibilité sur un timing pour le rétablissement des capacités de production, et le retour à niveau de croissance normatif, il semblerait un peu tôt pour redevenir plus positif. Le marché risque d'effectuer un 'read accross' avec Vetoquinol qui n'a cependant pas donné de guidance. L'analyste est 'neutre' sur Virbac avec une cible abaissée de 293 à 275 euros.

Le momentum 2023 est définitivement obéré par des éléments structurels de marché et ponctuels (capacité de production en vaccins & cyberattaque), note pour sa part TP ICAP Midcap. La révision de ses estimations le conduit à maintenir sa recommandation à 'conserver' et à ajuster son objectif de 294 à 283 euros. L'ambition de porter la profitabilité à 20% entre 2025 & 2030 est implicitement déportée à 2030 puisqu'elle restait dépendante de la teneur de la croissance sur la période.