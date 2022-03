Virbac : marge opérationnelle de 16,3% en 2021

(Boursier.com) — Le groupe de santé animale Virbac a dégagé en 2021 un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 173,2 millions d'euros, en très forte progression par rapport à 2020 (127 ME). La marge atteint 16,3% contre 13,6% un an plus tôt.

Virbac avait précédemment annonce un chiffre d'affaires annuel de 1.064,1 millions d'euros, soit une évolution globale de +17,4% hors Sentinel (+13,9% à périmètre réel) par rapport à 2020.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 113,2 ME, soit une baisse par rapport à l'année précédente (136 ME), qui s'explique par la cession de Sentinel en juillet 2020. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2021.

Le groupe confirme ses perspectives 2022 et attend une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021).