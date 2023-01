Virbac : marge opérationnelle courante 2022 en haut de fourchette

(Boursier.com) — Le groupe de santé animale Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 294,9 millions d'euros au quatrième trimestre 2022, en progression de +19,7% par rapport à la même période de 2021 et de 15,9% à parités constantes.

Le chiffre d'affaires annuel ressort à presque 1,22 milliard d'euros, soit une évolution globale de +14,3% par rapport à la même période de 2021. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +9,6%.

Sur le plan des espèces, l'activité animaux de compagnie évolue globalement de +15,9% à taux réels (+11,9% à taux constants), essentiellement tirée par la croissance à deux chiffres des gammes petfood, spécialités, et dentaire, ainsi que la contribution notable des vaccins. Le segment des animaux de production affiche également une croissance de +12,3% à taux réels (+6,9% à taux de change constants), porté par le secteur des ruminants (+12,5% à taux constants), qui compense le retrait des segments porcs-volailles (-2,7% à taux constants), et de l'aquaculture (-16% à taux constants) en comparaison à la même période de 2021.

" L'exceptionnelle performance du dernier trimestre, inattendue sur un marché en fort ralentissement, nous permet de légèrement dépasser le haut de notre fourchette de chiffre d'affaires en 2022 ", souligne Virbac. Le groupe anticipe à présent une marge opérationnelle courante 2022 (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) autour de 15% à taux de change constants (entre 14% et 15% précédemment) et un désendettement autour de 35 ME hors dividendes, à périmètre et taux de change constants (30 ME précédemment).

Pour 2023, Virbac confirme sa prévision de marge opérationnelle courante entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%. Cette dégradation de la marge est principalement le résultat de l'accélération volontaire des investissements en R&D rapporté au chiffre d'affaires depuis début 2022 et des effets attendus de l'inflation en 2023.