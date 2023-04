Virbac : léger repli du chiffre d'affaires trimestriel

(Boursier.com) — Le groupe de santé animale Virbac a réalisé au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros, en léger repli de -1% à taux réels et de -1,3% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022.

Virbac explique principalement cette évolution par un effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché. " Dans une moindre mesure, ce trimestre a également été impacté par des effets de stocks constatés dans la distribution fin 2022 en anticipation des augmentations de prix réalisées au début de cette année ", ajoute le groupe.

En Europe, l'activité est en léger recul à -1,4% à taux réels (-0,7% à taux de change constants) principalement impactée par la France et le Royaume-Uni dont le sensible ralentissement des ventes a été compensé par la bonne dynamique constatée sur les zones Europe du Nord et Europe du Sud affichant des progressions respectives de +4,7% et +3,2% à taux de change constants.

Virbac confirme ses prévisions annuelles de marge opérationnelle courante entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%.