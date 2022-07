Virbac : lancement de TENOTRYL aux États-Unis pour les animaux d'élevage

(Boursier.com) — Virbac continue d'accroître sa présence sur le marché des animaux d'élevage en annonçant le lancement aux États-Unis de TENOTRYL (enrofloxacine) pour une utilisation chez les bovins et les porcs.

Ce produit antibiotique a été approuvé par la FDA (Food and drug administration) le 28 mars et sera disponible à partir de ce mois de juillet. TENOTRYLTM est le troisième produit que lance Virbac sur le marché de la santé animale aux États-Unis au cours des six derniers mois.