Virbac grimpe encore

Crédit photo © Virbac

(Boursier.com) — Virbac grimpe de 4,4% à 331 euros ce lundi sur le marché parisien, dopé par Kepler Cheuvreux qui a relevé sa recommandation à acheter et son objectif de cours de 270 à... 370 euros. Le rehaussement récent des objectifs annuels continue de porter le dossier avec des performances très solides dans toutes les zones et un marché dynamique.

Le groupe vétérinaire vise désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 10% et 14% (soit entre 7% et 11% à taux constants et périmètre réel), contre 6 à 10% précédemment, ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur chiffre d'affaires" qui devrait se situer autour de 15% à taux de change constants.

Oddo BHF était déjà passé à 'surperformer' sur le dossier tout en rehaussant sa cible à 333 euros. Pour Portzamparc ('conserver'), malgré ce nouveau relèvement de guidance, le beau parcours boursier du titre qui évolue sur ses plus hauts historiques suggérait moins d'upside à court-terme, la maison de bourse considérant le couple risque/rendement désormais "bien valorisé".