Virbac : "exceptionnelle" croissance

(Boursier.com) — Le CA de Virbac au deuxième trimestre s'est élevé à 262,9 ME, en très forte progression de +18,3% hors Sentinel (+14% à périmètre réel) par rapport à la même période de 2020. À parités et périmètre constants, la croissance ressort à +20%, portée par l'exécution de la stratégie, les performances de toutes les zones géographiques et le dynamisme sur les premiers mois de 2021 du secteur de la santé animale (visites chez les vétérinaires, nombre d'adoptions d'animaux de compagnie, rebond sur le segment des animaux de production...). La croissance sur la période est principalement tirée par la performance de l'Europe et de la zone Asie-Pacifique, qui bénéficient d'un effet de base favorable sur le trimestre, et contribuent à environ 80% de la croissance du trimestre.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires ressort à 529,4 millions contre 478,3 millions, soit une évolution globale de +17,9% hors Sentinel (+10,7% à périmètre réel) par rapport à la même période de 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +21,3% hors Sentinel (+14% à périmètre réel).

Virbac anticipe une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 10% et 14% (soit entre 7% et 11% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de 'résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur 'chiffre d'affaires' qui devrait se situer autour de 15% à taux de change constants. Par ailleurs, le groupe prévoit un impact défavorable des changes sur le CA d'environ 13 ME lié à la dépréciation des devises.

"La crise sanitaire n'a pas eu d'impacts très négatifs sur le secteur de la santé animale jusqu'à présent, mais comme expliqué précédemment, nous avons mis en place un corpus de mesures et un pilotage au quotidien afin de prévenir et limiter les impacts potentiels. Par ailleurs, notre présence globale en termes de zones géographiques et d'espèces, notre portefeuille produits très diversifié, nos différents canaux de distribution, la très forte réactivité et capacité d'adaptation de nos équipes à travers notre modèle d'organisation, ainsi que la robustesse de notre situation financière constituent des atouts pour faire face aux conséquences de cette pandémie. Nous restons cependant vigilants à l'évolution de la situation dans les prochains mois et mobilisés pour y faire face", conclut le groupe.