Virbac : enfin du vert !

(Boursier.com) — Enfin ! Virbac reprend 1,6% à 253,5 euros ce mercredi et met ainsi fin à neuf séances consécutives dans le rouge. Le groupe publiera ses résultats semestriels le 28 septembre après avoir décalé de deux semaines la date prévue initiale compte tenu de la cyberattaque dont il a fait l'objet le 19 juin. A la suite de l'avertissement sur résultats de la mi-juillet, TP ICAP Midcap s'attend à ce que les perspectives annuelles soient précisées.

Le momentum 2023 est définitivement obéré par des éléments structurels de marché et endogènes (capacité de production en vaccins & cyberattaque, Chili) et le T4 de devoir affronter un effet de base exigeant (réf +15,9%). Le momentum 2024 est incertain alors que le timing de normalisation des volumes est inconnu, que l'évolution des prix pourrait prolonger la transition et que le Chili ne sera pas en croissance pénalisant à nouveau la zone Amérique Latine (14,5% du CA 2022), souligne le broker. Dans ce cadre, il table désormais un CA 2024 en croissance de 3% (vs 4% précédemment) et sur une marge AAA inchangée à 12,4%.

L'ambition de porter la profitabilité à 20% est visiblement déportée à 2030 (vs 2025- 2030) mais de noter que cet objectif supposerait une amélioration moyenne annuelle de la marge avant AAA de 100 bps, ce qui parait intenable de façon organique, selon le courtier. Ce dernier rehausse le curseur de 212 à 219 euros suite à la mise à jour de ses estimations 2024 et des comparables mais reste à 'vendre'.